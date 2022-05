Contratado com status de titular, zagueiro perde vaga no Paysandu e admite: 'Fiquei sem espaço'

Bruno Leonardo, Genílson, Lucas Costa... Desde o início da Série C, praticamente todos os principais zagueiros do Paysandu entraram em campo. A exceção é o experiente Marcão, contratado com status de titular no início da temporada, que ficou no banco de reservas nos últimos dois jogos - desde que voltou a ser relacionado..

Nas últimas semanas, o jogador foi expulso no Re-Pa decisivo da final do Parazão - será julgado no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PA) -, teve uma virose e perdeu espaço com a chegada de reforços. Um dos líderes do elenco, Marcão falou sobre estar na reserva:

"É uma opção técnica, entendo o professor por optar em dar sequência para outros atletas. A vaga de titular é para quem está melhor no momento, sobretudo nas primeiras partidas do nacional, fiquei sem espaço na disputa", explicou o zagueiro bicolor.

Além de Marcão, Franklin Douglas e o jovem da base Lucas Marreiros não entraram nesta Série C. Ambos os zagueiros correm por fora na luta por uma vaga pela titularidade.

No próximo fim de semana, o Paysandu visita o São José, no domingo (15), às 19h, no Estádio Francisco Novelletto, pela Série C. Como de praxe, Marcão deu o discurso tradicional do jogador de futebol 'da busca pelos três pontos' na partida, mas admitiu que preferia estar entre os titulares não apenas no duelo, mas no restante da Terceirona:

"O principal objetivo é buscar os três pontos fora de casa no próximo final de semana. Mas claro que seria ainda melhor estar em campo e atuar junto de meus companheiros. Por enquanto, vou trabalhar duro e buscar recuperar meu espaço na equipe, me destacando nos treinamentos. A tarefa agora é se manter entre os oito primeiros colocados, para avançar à próxima fase", concluiu.

A partida entre São José e Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.