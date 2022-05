Festa nas arquibancadas da Curuzu fez adversário do Paysandu 'se perder' em campo; saiba mais

A goleada de 4 a 1 do Paysandu sobre o Botafogo-SP, no último domingo, ainda reverbera na crônica esportiva, não só a nível local, mas também no interior paulista. E um fato curioso surgiu após a vitória bicolor, apontado pelo próprio treinador do time paulista como um problema 'extra-campo' que acabou prejudicando a comunicação entre os atletas: o barulho das arquibancadas da Curuzu.

Embora o anunciado tenha sido pouco mais de 5 mil torcedores, a torcida bicolor protagonizou uma bela festa nas arquibancadas, com direito a coreografia com balões e muita cantoria, o que acabou 'prejudicando' a concentração do time adversário, segundo disse o próprio técnico do Botafogo-SP, Leandro Zago, em entrevista recente.

"A gente alertou sobre esse tipo de comportamento, que eles viriam pra fazer pressão no segundo tempo. Tinha muito barulho de torcida, então estava difícil na orientação, a gente estava no banco do lado oposto. Tentamos corrigir a distância, mas muito difícil a comunicação", disse o comandante.

A vitória melhorou a situação do bicolor paraense, que agora ocupa a sexta posição na tabela, com nove pontos ganhos, quatro a menos que o líder, o Mirassol. O próximo jogo do Paysandu em casa acontece no próximo dia 22, contra o Volta Redonda, pela sétima rodada. Antes, os bicolores enfrentam o São José-RS, neste domingo, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.