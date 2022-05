Depois de comemorar gol contra o Paysandu e perder o jogo, ex-Remo tem perfil 'invadido' nas redes

Até os 45 minuitos do primeiro tempo, a partida entre Botafogo-SP e Paysandu, pela quinta rodada da Série C, corria bem para os visitantes, que encostavam no placar, depois de sair perdendo por 1 a 0. O gol do atacante João Diogo foi bastante comemorado, mas a antecipação da festa acabou provocando um revés indesejado ao atacante, que teve passagem pelo Clube do Remo em 2020 e acabou 'homenageado' pela torcida bicolor após a derrota por 4 a 1.

Nas redes sociais, o gol do atacante foi bastante comemorado, inclusive pela torcida do Remo, que aproveitava para 'secar' o maior rival. O problema foi que, no segundo tempo da partida, o Paysandu iniciou uma recuperação avassaladora, que resultou num massacre por 4 a 1, com direito a dois gols de Serginho.

Após o apito final, a cena de João Diogo mostrando a camisa para as arquibancadas da Curuzu viralizou e a Fiel Bicolor tratou de devolver a encarnação, diretamente no perfil do atleta, no Instagram. Veja:

Em outra rede social os torcedores do Papão mostraram o mesmo espírito e compartilharam imagens tirando onda com o atacante.