João Diogo: autor do gol do Botafogo-SP contra o Paysandu é paraense e passou pelo Remo; entenda

A cena que mostra o atacante João Diogo, comemorando o gol de empate na partida entre Paysandu e Botafogo-SP, pela quinta rodada da Série C, viralizou na internet por conta a festa antecipada. Depois de empatar o jogo, o atleta viu o Paysandu virar e ampliar o placar, encerrando com uma sonora goleada por 4 a 1.

Veja os melhores momentos de Paysandu 4 x 1 Botafogo-SP:

Depois da partida, os torcedores do Paysandu correram para as redes sociais, onde iniciaram um festival de 'memes' e provocações no perfil do atleta, sobretudo por seu histórico profissional, que tem uma passagem pelo Clube do Remo, no ano de 2020.

João Diogo, aliás, é paraense, nascido no município de Santarém. Apesar da naturalidade, não foi aqui que ele começou a carreira. Aos 23 anos, o atacante foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Na Raposa João pertenceu ao sub-17, sub-19 e sub-20.

Na equipe mineira foi campeão da Supercopa do Brasil em 2017 e depois seguiu para o Figueirense, onde também defendeu a base, até a profissionalização. No final de 2019 deixou o time catarinense e foi emprestado para o Karpaty, da Ucrânia.

O retorno ao Brasil aconteceu em 2020, novamente para o Figueirense. Passou também pelo CRB e aportou em Belém, onde defendeu as cores do Remo por apenas duas partidas.

João Diogo é paraense e iniciou a carreira no futsal do Remo (Samara Miranda / Remo)

Depois de participar de uma 'pelada' com outros jogadores do elenco, incluindo Felipe Gedoz, que na ocasião foi apenas multado, a diretoria do clube não gostou de saber e o demitiu, junto com o meia Djalma e o lateral-direito Wellison.

Depois da passagem meteórica por Belém, João Diogo jogou pelo URT-MG, Manaus, Caldense-MG e Botafogo-SP, onde disputou cinco partidas e marcou um gol, justamente contra o Paysandu.