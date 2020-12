Na reta final da Série C, jogadores do Remo são vistos em 'pelada' no bairro do Jurunas

O Remo é o atual líder do quadrangular final da Série C com uma vitória e um empate. O último triunfo azulino foi conquistado diante do Paysandu, no último final de semana, com uma boa atuação do meia Felipe Gedoz. Se dentro de campo o jogador correspondeu, fora dele Gedoz se envolveu em polêmica.

DIVULGAÇÃO DA PELADA

Uma foto do meia Felipe Gedoz ao lado de um torcedor e do volante Djalma, em uma Arena no bairro do Jurunas, em Belém, vazou nas redes sociais. Gedoz aparece com uma camisa “Amigos do Djalma” e de chuteira, dentro da arena. Não se sabe se o jogador jogou a pelada denominada “Jogo das Estrelas”, que tinha como objetivo arrecadar alimentos para famílias carentes.

Outro detalhe é que os jogadores aparecem sem máscaras e estão em uma fase decisiva da Terceirona, disputando o acesso para a Série B. O clube já sofreu com um surto de covid-19 durante a Série C e alguns atletas ficaram de fora de partidas importantes.

A equipe de OLiberal entrou em contato Fábio Bentes, presidente do Remo, que soube do assunto e que será tratado de forma reservada. "Estamos tratando internamente", afirmou, Bentes.