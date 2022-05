Perfil oficial do Paysandu resgata anúncio de renovação de Marlon e brinca: 'Fala dele agora'

A goleada do Paysandu por 4 a 1 contra o Botafogo-SP fez o clube bicolor alcança novamente o G8 da Série C e teve como um dos destaques do jogo o atacante Marlon, que já foi muito criticado pela torcida bicolor. Titular absoluto no time de Márcio Fernandes, Marlon marcou um gol e deu passe para gol e cada vez mais cai no gosto da torcida. Na zoeira do Twitter, o perfil oficial do Papão resgatou a postagem da renovação de contrato do jogador e brincou utilizando o meme “Fala dele agora”.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em 2021, quando o Paysandu anunciou a renovação de Marlon, várias pessoas criticaram o jogador e a diretoria do clube, além da reclamação do tempo longo de vínculo, que vai até 2024. Um pouco mais de um ano e meio após o anúncio, as mensagens são de apoio e também de zoeira por parte da torcida.

VEJA MAIS

Veja alguns comentários antigos

Veja os comentários atuais

Marlon

Porto-PE, teve passagens pelo Flamengo-PE, Sport-PE e também pelo Oeste-SP. Chegou ao Paysandu em 2020, para substituir Vinícius Leite, que foi negociado com o Avaí-SC. Marlon teve parte dos seus direitos econômicos comprados pelo Papão e foi considerado dentro do clube um salário baixo. A negociação e o vínculo longo com o Paysandu, que vai até o dia 31 de dezembro de 2024, é visando uma possível venda do atleta.

Com a camisa bicolor o atacante já realizou 65 partidas e balançou as redes 14 vezes, além e ter conquistado o título do Campeonato Paraense de 2021.