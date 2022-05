Técnico Márcio Fernandes elogia postura efetiva do ataque do Paysandu diante do Botafogo-SP 

A goleada do Paysandu por 4 a 1 contra o Botafogo-SP, neste domingo (8), na Curuzu, fez o técnico Márcio Fernandes elogiar a postura adotada pelos jogadores do Papão. O comandante bicolor gostou do que viu e enfatizou a importância das finalizações da equipe.

O técnico falou sobre a partida, analisou o adversário e a forma como o Paysandu se comportou em campo e citou o poder da efetividade do ataque alviceleste.

"Conversamos no vestiário, mudamos o sistema, fizemos uma troca de jogador. O time entrou com o pensamento de jogar mais ofensivo, deu certo no início, mas cedemos espaço, a marcação estava ruim e depois ajustamos no vestiário e conseguimos transformar as chances em gol. Em todos jogos criamos bastante, cinco, seis chances e hoje concretizamos as chances e por isso foi uma vitória maiúscula contra uma excelente equipe, que jogou a elite do Campeonato Paulista, quase não mudou os atletas, tivemos superioridade, fomos envolventes e por isso o placar dilatado", disse.

O comandante do Papão falou da entrada de Wesley, o quanto foi crucial para a melhora do time, citou também que o time está no caminho e que a vitória chegou para mexer com o torcedor.

"O Wesley cumpriu bem a determinação que foi feita, ajustou a marcação e transformamos um jogo difícil até certo ponto com um placar dilatado. Mostramos realmente para a nossa torcida que o nosso time está no campeonato. Não ganhávamos há três jogos, as coisas são distorcidas, quando as pessoas querem, elas colocam o 'título' do deito delas, faziam quatro jogos que não perdíamos, e agora colocam cinco que não perdemos, ficamos chateados e algumas coisas são distorcidas. Nós jogamos contra dois times fortes fora de casa (ABC-RN e Mirassol-SP) e empatamos, aí depois empatamos em casa, contra o vice-campeão gaúcho e merecemos ganhar, não foi uma equipe fraca, temos que trazer para o lado positivo, não negativo. Nossa equipe está invicta, uma das poucas no campeonato", finalizou.