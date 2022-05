Paysandu busca reforçar mais duas posições para a sequência da Série C, afirma executivo

O Paysandu ainda busca reforçar mais duas posições para a Série C. Foi o que afirmou o executivo de futebol do clube, Fred Gomes, em contato com a equipe de esportes de O Liberal. Segundo as palavras do dirigente, o Papão está em busca de um volante e um meia, por causa das lesões de Bileu e Ricardinho:

"Estamos buscando jogadores para as posições do Bileu e também do Ricardinho, já que os dois passaram por procedimentos cirúrgicos. Temos que ter calma na hora de buscar essas peças para repor o elenco", explicou Fred.

VEJA MAIS

Vale lembrar, o volante Bileu e o meia Ricardinho passaram por procedimentos cirúrgicos no mês passado. Bileu sofreu lesão ligamentar no joelho direito, com prazo de recuperação entre oito e nove meses.

Já Ricardinho tem uma lesão de tendão no tornozelo esquerdo. Segundo o clube, o meia deve ficar de quatro a seis meses em tratamento, prazo questionado pelo ortopedista Caio Dias, em matéria feita pelo O Liberal, no último dia 24 de abril. Segundo Caio, o meia deve ficar pelo menos um ano fora.

Márcio Fernandes

Sem Bileu, o técnico Márcio Fernandes tem as seguintes opções para jogar de volante: Mikael, Wesley, Yure e o jovem Eric, que veio da base. Para o meio, Márcio tem: João Vieira, José Aldo e os jovens da base Francisco Kawan e Júlio Cézar.

O próximo desafio bicolor é no próximo domingo (15), às 19h, no Estádio Franciso Novelletto, contra o São José. A partida é válida pela sexta rodada da Série C e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.