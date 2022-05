Marcelo Toscano atribui boa fase no Paysandu a mudança na camisa: 'deu muito certo'; vídeo

Toscanizada! Assim está a torcida do Paysandu após as boas atuações do atacante Marcelo Toscano na Série C do Brasileirão. A brincadeira da Fiel Bicolor surgiu no último domingo (8), quando o jogador saiu de campo aplaudido após a vitória sobre o Botafogo-SP pela Terceirona. Vivendo uma nova fase - fazendo outra função dentro de campo - Toscano tem se tornado xodó da torcida bicolor.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Ainda vivendo esse carinho, o atacante foi o convidado do videocast Último Lance desta segunda-feira (9). Em pouco mais de 40 minutos de conversa, o jogador falou sobre as expectativas para o restante da Terceirona e relembrou outros momentos da carreira. Além disso, o Toscano atribui a boa fase pelo Papão a mudança de número do uniforme. No início da temporada, o atacante vestia a 40, mas passou a utilizar a 20 nas últimas partidas.

VEJA MAIS

"Até brinquei com a galera no vestiário. Disse que ia tirar a '40' porque tava pesando um pouco. Deu muito certo, porque meu primeiro jogo com a '20' foi no Re-Pa e eu marquei o primeiro gol pelo Paysandu. Eu escolhi o novo número de forma aleatória. Era um número que estava disponível dentro do sistema de numeração do clube. Além disso, o '40' estava chegando perto da minha idade, já que tenho 36 anos. Então, era melhor cair pro '20' que parecia ser mais fácil", brincou.