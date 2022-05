Paysandu está entre os 15 clubes que ainda não perderam nas Séries A, B, C e D; veja a lista

Os Brasileirões das Séries A, B e C tiveram no último final de semana a quinta rodada finalizada, já a disputa da Série D, fechou a rodada de número quatro. Após o término das partidas, apenas 15 clubes se mantém invictos nos campeonatos nacionais em 2022 e o Paysandu é um deles.

Na Série A do Campeonato Brasileiro todos os clubes já perderam nesta edição. Já na Série B, apenas o Vasco da Gama-RJ não sabe o que é derrota. A Série C, competição em que os representantes do Pará, Remo e Paysandu, fazem parte, apenas dois clubes seguem sem conhecer o gosto amargo da derrota em 2022. Um deles é o Mirassol-SP, atual líder da competição e o outro é Paysandu, que hoje ocupa a sexta colocação na tabela. As duas equipes já se enfrentaram, no interior de São Paulo (SP) e a partida terminou empatada em 1 a 1.

Números

Além do Paysandu está invicto na competição, o clube paraense é a equipe com o melhor ataque da Série C com 12 gols marcados, seguido do Volta Redonda-RJ, que balançou as redes nove vezes. As duas vitórias do Papão na competição foram por goleadas, primeiro venceu o Atlético-CE, na estreia do campeonato por 5 a 0, em Paragominas (PA) e agora 4 a 1 diante do Botafogo-SP, no último domingo, na Curuzu.

Fechando a lista

O número de invictos em Campeonatos Brasileiros em 2022 sobe para 15, quando colocamos na lista as equipes que disputam a Série D. Na última divisão nacional, 12 clubes seguem na disputa sem perder.

Veja a lista de clubes que ainda não perderam no Brasileiro em 2022

Série A

Todos os clubes já perderam

Série B

Vasco da Gama-RJ

Série C

Mirassol-SP

Paysandu-SP

Série D

Amazonas-AM

Fluminense-PI

Retrô-PE

Juazeirense-BA

Lagarto-SE

CSE-AL

Brasiliense-DF

Ceilândia-DF

Nova Venécia-ES

São Bernardo-SP

Paraná-PR

Cascavel-PR