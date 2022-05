Marcelo Toscano compara José Aldo com atacante da Seleção: 'vai explodir'; vídeo

Em entrevista ao videocast Último Lance de Oliberal.com nesta segunda-feira (9) o atacante do Paysandu Marcelo Toscano avaliou o desempenho de José Aldo com a camisa do Paysandu. Perguntado sobre a relação com o meia, uma das principais referências técnicas do Papão na Série C, Toscano falou que o jogador "tem tudo para explodir".

Segundo o atacante, Aldo tem um grande potencial de desenvolvimento e deve alçar voos maiores em breve. De acordo Toscano, o meia do Paysandu tem um futuro promissor, similar ao do atacante Richarlison, que hoje joga no Everton e defende a Seleção Brasileira.

"O José Aldo é um jogador especial. Em 2015, quando eu joguei com o Richarlison no América-MG, falava pra ele a mesma coisa que digo pro Aldo: 'você tem um futuro gigantesco'. Vocês podem ter certeza que o Aldo vai explodir logo. O que ele vem fazendo nos campeonatos é brincadeira. Moleque novo, que treina sério, espetacular. Tenho certeza que ele vai explodir", disse.

Toscano e Paysandu devem voltar a campo neste domingo (15), às 19h, contra o São José, fora de casa, pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.