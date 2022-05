Gabriel Davis viaja a Belém para reforçar o Paysandu, afirma jornalista; executivo despista

Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, o Paysandu busca reforçar o meio-campo bicolor e pode já ter achado o alvo. Segundo a jornalista Larissa Balieiro, que cobre o futebol amazonense na Rádio Difusora 96.9, o meia Gabriel Davis, ex-Manaus e que estava no Amazonas, viaja na quarta-feira (11) para Belém, para reforçar o Papão.

VEJA MAIS

Gabriel Davis de 32 anos já se despediu do antigo clube via Instagram. O jogador chegou à equipe nesta temporada, onde marcou cinco gols e deu duas assistências em 15 partidas - entre o campeonato estadual e a Série D. Em 2021, Gabriel jogou a Série C pelo Manaus e marcou sete gols em 40 partidas, ao longo do ano.

Destaque do Amazonas, Gabriel Davis exerceu uma cláusula que tinha no contrato para deixar a Onça Pintada. Um dos capitães do time, o jogador sequer foi relacionado para o jogo do último fim de semana contra o Porto Velho-RO, pela Quartona do Brasileiro.

Despistou

Em contato com a reportagem, o executivo de futebol do Paysandu, Fred Gomes, despistou sobre uma possível chegada de Gabriel Davis. Segundo o dirigente, o clube só falará em nomes quando estiver tudo fechado: "Só falamos de contratações quando o jogador estiver assinado contrato com o clube", declarou.

A reportagem também buscou contato com o coordenador de futebol do Paysandu, o ídolo Ricardo Lecheva, para saber se ele teria participação na suposta contratação de Gabriel Davis. O ex-jogador trabalhou no futebol amazonense nos últimos anos, antes de retornar ao Paysandu no fim de 2021.