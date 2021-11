VÍDEO: Ex-presidente do Paysandu critica andamento de obras no CT das Águas Lindas

O ex-presidente do Paysandu Alberto Maia criticou nesta segunda-feira (29) as obras de construção do novo centro de treinamento do clube. Por meio de uma postagem nas redes sociais, o antigo dirigente divulgou imagens do terreno comprado pelo Papão. Veja:

O início das obras no Centro de Treinamento Raul Aguilera, que fica no bairro das Águas Lindas, na grande Belém, começaram em 2016, ainda na gestão de Alberto Maia como presidente. No entanto, as obras pararam nos mandatos seguintes e foram retomadas apenas em 2019.

Em 2020, a construção do CT ficou temporariamente parada por conta da pandemia de Covid-19, mas foram retomadas em junho deste ano. Na época, o engenheiro responsável pela obra, Arnaldo Dopazzo, disse à equipe de O Liberal que um dos gramados previstos para o CT seriam entregues até setembro, mas a promessa não foi cumprida.

A construção do centro de treinamento está em sua segunda etapa. O CT terá ao todo cinco campos de futebol, um campo para treinamento de goleiros, hotel com auditório, refeitório, academia, piscina e departamento de saúde e um prédio administrativo.