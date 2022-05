'Bidou': Pipico é regularizado e já pode estrear pelo Paysandu na Série C

Contratado como esperança de gols do Paysandu na temporada 2022, o atacante Pipico foi regularizado e já pode estrear pelo Bicola. O nome do jogador consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta quarta-feira (11).

Com a regularização, o Paysandu já pode contar com o jogador para a próxima partida pela Série C, contra o São José, fora de casa, no domingo (15). O confronto pela Terceirona terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Antes de chegar ao Paysandu, Pipico estava no Madureira-RJ, disputando o Campeonato Carioca. Lá, o atacante disputou 11 partidas e marcou três gols.

Quando ainda não vestia a camisa do Papão, Pipico tinha fama de ser carrasco bicolor. Enfrentando o Paysandu, o atacante já marcou quatro vezes, três vestindo a camisa do Santa Cruz-PE e uma com a camisa do Macaé-RJ.

O atacante carioca também acumula passagens pelo Floresta-RJ, Cabofriense-RJ, CFZ-RJ, Bangu-RJ, Quissamã-RJ, Vasco da Gama-RJ, Atlético-GO, XV de Piracicaba-SP, Dallas FC-EUA, Red Bull Brasil-SP, Tarxien Rainbows-MAL, Guarani-SP, Volta Redonda-RJ, Tombense-MG.