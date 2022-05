Paysandu: Serginho projeta partida difícil contra São José em gramado sintético pela Série C

A boa partida contra o Botafogo-SP no último final de semana pela Série C aumentou ainda mais os bons números de Serginho com a camisa do Paysandu. O jogador, que marcou duas vezes contra a equipe Paulista, já tem três bolas na rede desde que chegou a Curuzu e caiu nas graças da torcida. O número de atuações ainda são poucas - apenas oito - mas o pouco tempo dentro de campo tem feito a Fiel Bicolor já considerar o jogador como peça importante da equipe.

Sobre esse bom momento com a camisa do Papão, Serginho falou com a imprensa nesta terça-feira (10). Em entrevista coletiva na Curuzu, o meia comentou sobre o tempo em que ficou lesionado e comemorou os gols marcados pela Terceirona.

"Antes dessa partida pela Série C eu estava me recuperando de uma lesão. Graças a Deus foi leve e pude me recuperar rápido com a fisioterapida. Voltei me sentindo bem e fui muito feliz de fazer os gols. A motivação cresce com esse desempenho", disse o jogador.

Apesar da boa vitória contra o Botafogo-SP, Serginho diz que não há mais tempo para comemorações na Curuzu. O meia diz que já está de olho na partida contra o São José-RS, pela próxima rodada da Série C. Sobre a partida, o jogador prevê um jogo difícil, sobretudo pelo desafio de enfrentar um gramado sintético no interior do Rio Grande do Sul.

"Sabemos que os trajetos de viagem são difícieis, mas temos que superar as expectativas e continuar pontuando. A gente sempre procura acompanhar o máximo de jogos possíveis do adversário, mas agora vai ser um jogo diferente, em um campo diferente. Temos que superar isso e não escolher advesários", disse.

São José e Paysandu, pela sexta rodada da Série C, começa às 19h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.