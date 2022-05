Estão fora! Paysandu informa empréstimo de mais dois jogadores contratados nesta temporada

Depois do atacante Henan, o Paysandu oficializou nesta quarta-feira (11), os empréstimos de mais dois jogadores nesta temporada. O lateral direito Polegar e o volante Christian, não fazem mais parte do elenco alviceleste para o restante da temporada e seguirão e fecharam um novo vínculo com clubes que disputam as Séries C e D do Brasileirão.

O anúncio foi feito através da Papão TV, durante o treino da equipe realizado no CEJU. O lateral Polegar foi emprestado até om final da temporada para o Altos-PI, adversário do Paysandu nesta Série C. Polegar, de 27 anos, foi contratado no início do ano pelo clube paraense junto ao Caucaia-CE e chegou a atuar em 11 partidas com a camisa bicolor, marcando dois gols.

Já o volante Christian, mineiro, de 26 anos, estava no Paysandu desde o início da temporada e chegou a jogar sete vezes pelo Papão, marcando um gol. O jogador foi emprestado para o Amazonas-AM, clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Na semana passada a diretoria do Paysandu já havia emprestado o atacante Henan, de 35 anos, ao ABC-RN, que também disputa o Brasileirão da Série C. O experiente jogador foi uma das principais contratações do Papão na temporada, mas em campo acabou não agradando o torcedor e a comissão técnica. Neste período na Curuzu, Henan realizou 15 partidas com a camisa alvceleste e marcou dois gols.