Durante live, Paysandu anuncia a contratação do meia Gabriel Davis, ex-Manaus; vídeo

O Paysandu anunciou via live no YouTube a contratação do meia Gabriel Davis, que estava no Amazonas. O jogador chega para reforçar o meio-campo bicolor, que estava desfalcado pela lesão do meia Ricardinho, que deve perder o restante da temporada. Gabriel já falou pela primeira vez como atleta bicolor:

"Estou muito feliz por esse desafio. Acredito que esse ano vai ser de muitas vitórias ao Papão. Fico muito feliz e honrado de chegar agora com a equipe vencendo. Espero que a gente possa buscar o título e o acesso [à Série B]", disse o meia.

O Paysandu confirmou que Gabriel chega na tarde desta quarta-feira (11), em Belém. O meia afirmou que está 100% fisicamente e, caso entre no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e se for desejo do técnico Márcio Fernandes, já pode estrear neste fim de semana:

"Eu estou apto a jogar assim que tivera oportunidade. Vinha jogando aqui, vinha treinando até o último dia. Não joguei o último jogo, mas vinha treinando. Quando tiver a oportunidade [posso entrar em campo], acredito que final de semana já dá sim", afirmou.

Com ou sem Gabriel Davis, o Paysandu entra em campo no próximo domingo (15), às 19h, contra o São José, no Estádio Francisco Novelletto. Acompanhe a partida, válida pela sexta rodada da Série C, lance a lance pelo OLiberal.com.

Ficha técnica

Nome: Gabriel Davis dos Santos

Natural: Venancio Aires (RS)

Nascimento: 23/10/1989 (32 anos)

Posição: Meia

Altura: 1.82m

Por onde jogou: Amazonas, Manaus, Caxias, Quang Nam (Vietnã), Udon Thani (Tailândia), Terengganu (Malásia), Tupi-MG, Lajeadense-RS, CRAC-GO, Sertãozinho-SP, Rio Verde-GO, URT-MG, Luverdense-MT, Barueri-SP, Boa Esporte-MG, Villa Nova-MG, Grêmio-RS, Juventude-RS e outros.