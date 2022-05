Paysandu brinca com 'ausência' de José Aldo na convocação da Seleção: 'Obrigado, Tite'

Com moral e fase positiva no Paysandu, José Aldo vive uma semana de reconhecimento e também de zoeira. Após ser comparado com o atacante do Everton-ING Richarlison pelo atacante bicolor Marcelo Toscano, o Papão agradeceu em tom de brincadeira o técnico da Seleção Brasileira, Tite, por não convocar o atleta.

Jovem meia de 23 anos, José Aldo tem sido um dos principais destaques do Paysandu na temporada. Com dois gols em 19 partidas, Aldo comanda o meio-campo bicolor e tem sido importante na criação de jogadas. O meia recebeu uma proposta da Ponte Preta-SP, mas o Paysandu cobriu a oferta da Ponte no último mês de abril.

José Aldo é um dos jogadores importantes do Paysandu na temporada (Filipe Bispo / O Liberal)

Assista a lances de José Aldo com a camisa do Paysandu: