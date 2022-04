Ao som do reggae de Natiruts, Paysandu confirma permanência José Aldo para a Série C; vídeo

O Papão confirmou nesta terça-feira (12), a permanência do meia José Aldo, para a disputa da Série C do Brasileirão. O jogador recebeu proposta da Ponte Preta-SP, para disputar a Série B, porém, o Papão fez uma contraproposta e cobriu a oferta da Macaca Campineira. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, ao som da música “Deixa o menino jogar”, da banda de reggae brasiliense Natiruts.

Aldo está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Paysandu e é peça importante na equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes. Em 2022 o meia já atuou em 14 partidas e marcou um gol. Aos 23 anos, José Aldo teve passagens pela base do Palmeiras-SP, Internacional, atuou pelo Pelotas-RS e está emprestado ao Paysandu pelo Guarani-SC.