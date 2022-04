Confiante em manutenção de José Aldo, Paysandu cobre oferta da Ponte Preta

Apesar das propostas da Ponte Preta para tirar José Aldo do Paysandu, o Bicola está confiante na manutenção do atleta na Curuzu. Pelo menos é o que afirma uma fonte ligada ao clube. Segundo a informação, problemas burocráticos teriam travado o avanço das negociações com a equipe de Campinas. Além disso, há uma mobilização nos bastidores do Papão para a manutenção do atleta.

De acordo com a fonte, o Paysandu cobriu a proposta salarial apresentada pela Ponte Preta. Além disso, o clube bicolor teria a preferência na negociação com o atleta. Vale lembrar que o passe de José Aldo não pertence ao Paysandu, mas sim ao Guarani-SC.

Além da nova proposta apresentada pelo Paysandu ser equivalente àquela apresentada pela Ponte, outro fator também afastou a Macaca do negócio. Para superar a preferência do Papão, o clube de Campinas deveria pagar uma multa de R$ 100 mil ao Bicola, como compensação. No entanto, a equipe de São Paulo achou que o valor não seria vantajoso para o clube.

Mobilização no vestiário

José Aldo já treina com o grupo (John Wesley / Paysandu)

Outra informação confirmada pela fonte ao Núcleo de Esportes de O Liberal foi que jogadores e comissão técnica se mobilizaram para a permanência de José Aldo no clube. O meia é querido pelos colegas de vestiário, que pediram ao atleta para que ele continuasse na equipe até o final da temporada.

Um dos argumentos utilizados, sobretudo pela comissão técnica, foi a visibilidade que o Paysandu oferece ao mercado. Em caso de um possível acesso à Série B no final da temporada, o passe de José Aldo deve ser valorizado e o jogador pode negociar com equipes de um nível maior, dentro da Série B.

Burocracia dificulta acerto

José Aldo é um dos destaques do Paysandu no Parazão (John Wesley/Paysandu)

No entanto, a questão principal que teria afastado o Ponte Preta do negócio, segundo a fonte consultada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, foram as dificuldades burocráticas. A janela de transferências envolvendo clubes das Séries A e B termina nesta terça-feira (12) e a Macaca não acredita que o negócio seja resolvido a tempo.

Para acertar com a Ponte, José Aldo deveria se desvincular ao Paysandu, ter o contrato novamente firmado com o Guarani-SC e depois ser vinculado à equipe de Campinas. Todas essas transações devem estar presentes no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até às 18h de terça. No entanto, o clube de São Paulo acredita que o tempo é curto para que todos os processos sejam realizados.