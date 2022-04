Mesmo com desfalques e interesse em José Aldo, Paysandu descarta permanência de meia

O Paysandu vive um "drama" no meio-campo. Contratado como principal nome no ano, Ricardinho passará por uma cirurgia, José Aldo despertou interesse de outros clubes e pode deixar a Curuzu e o jovem Victor Diniz foi emprestado ao Fortaleza. Enquanto isso, meia Ruy, que disputou o Campeonato Catarinense 2022 com o Concórdia, retornou do empréstimo.

Por isso, a equipe de O Liberal conversou com o ídolo bicolor Lecheva, coordenador técnico do Papão, para saber sobre a possibilidade de permanência de Ruy. No entanto, o dirigente do Paysandu deixou claro: "Ruy será emprestado novamente", afirmou Lecheva.

Com vínculo até o fim deste ano, Ruy foi contratado pelo Paysandu no ano passado, quando estava no Náutico. O jogador de 33 anos até começou como titular na equipe alviceleste, mas perdeu espaço ao longo das partidas e despertou críticas dos torcedores. Ainda assim, Ruy fez 31 jogos e marcou quatro gols. No Concórdia, Ruy fez 12 partidas e marcou um gol.

Com a saída certa de Ruy e ausência de Ricardinho, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, conta com José Aldo, Serginho e o jovem Rikelton para encarar a Terceirona do Brasileirão. Vale lembrar, o Paysandu busca retornar à Série B do Brasileirão, torneio que não disputa desde 2018.

O próximo desafio do Papão é no domingo (17), às 17h, na Arena Paragominas, contra o Atlético-CE. A partida é válida pela rodada de abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe a cobertura completa da participação do Paysandu na Terceirona no O Liberal.