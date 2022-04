Paysandu inicia campanha para fomentar 'Sócio Fiel Bicolor' durante a Série C; veja

O Paysandu já tem encontro marcado com a Fiel Bicoclor, na estreia do time pela Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo dia 17, o Paysandu enfrente o Atlético-CE, a partir das 17 horas, no estádio Arena Verde, em Paragominas. É a terceira competição que os bicolores disputam nesta temporada.

Para tanto, o departamento de marketing do clube já se movimenta para engrossar o caldo do principal programa de adesão de sócios. Hoje, o 'Sócio Fiel Bicolor' possui 5.506 sócios adimplentes e recentemente lançou algumas atualizações para aumentar ainda mais o raio de alcance na torcida.

Os interessados agora podem aderir ao programa através do plano mensal. Antes, as opções de plano eram trimestral, semestral e anual. Assim, o torcedor pode pagar a sua adesão e automaticamente já ganha o benefício na aquisição de ingressos e produtos oficiais do clube.

Ao todo, o clube tem quatro modalidades de planos para cada perfil de torcedor, a mais acessada continua sendo a categoria 'Bancada Fiel', que dá a acesso direto ao estádio, através da carteirinha, sem precisar comprar ingresso, ao valor mensal de R$ 50,00.

Nesta categoria o torcedor terá direito aos seguintes benefícios:

• Acesso direto ao setor Arquibancada com mando do Papão

• Entrada exclusiva

• Não precisa comprar Ingresso

• Acesso com a carteirinha de sócio

• Participação em ações e experiências

• Descontos na rede de parceiros

Os interessados em aderir ao Sócio Fiel Bicolor podem fazer através do site https://socio-paysandu.futebolcard.com/