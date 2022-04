Novo atacante do Paysandu sobre chance no clube: 'Maior desafio após o Atlético-MG'

O novo atacante do Paysandu, Alessandro Vinícius, foi apresentado oficialmente pelo clube nesta segunda-feira (11). O jogador foi anunciado no último dia 4 de abril como mais um reforço para a Série C do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o atleta afirmou que vê o Papão como uma oportunidade para ganhar destaque.

“O Paysandu é uma grande equipe. Hoje eu digo que é o meu maior desafio após o Atlético Mineiro. Por isso, eu tenho consciência que preciso trabalhar muito, mostrar bastante dentro de campo para dar alegria para o torcedor e para todo o nosso grupo”, declarou o jogador.

VEJA MAIS

Alessandro Vinícius tem 23 anos e foi formado nas categorias de base do Atlético Mineiro. Empolgado com a oportunidade no Papão, o atacante disse não ter um histórico recente de lesões e ressaltou que está bem fisicamente para estrear.

“Eu tenho condições físicas para jogar. Mas durante a semana vou trabalhar junto com os meus companheiros e ficar na expectativa de poder ser relacionado e, quem sabe, estrear no próximo domingo”, disse o atacante.

Além do Atlético-MG, Alessandro também tem passagens pelo Criciúma-SC, São José-RS e Villa Nova-MG. Segundo o atacante, uma de suas principais características é o jogo um contra um e as finalizações de fora da área.

Agenda

O Paysandu estreia na Série C do Brasileirão contra o Atlético Cearense no próximo domingo (17), às 19h, no Estádio Arena Verde, em Paragominas. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLIberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)