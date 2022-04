Novo zagueiro do Paysandu já está em Belém, cita luta pelo Parazão e será apresentado hoje ao elenco

Na final do Parazão 2022, o Paysandu já pensa também no Campeonato Brasileiro da Série C. Na madrugada desta sexta-feira (1), o zagueiro Lucas Costa, desembarcou na capital paraense já visando o Brasileirão.

O jogador de 26 anos não está inscrito no Parazão, mas chegou citando a busca pelo título no estadual, afirmou estar feliz com o acerto com a equipe bicolor e frisou a importância de chegar em um momento decisivo, mesmo que não estando apto a jogar.

“Feliz por chegar aqui em um time vitorioso, que tem uma camisa de muito peso. A expectativa é gigante para alcançarmos os nossos objetivos. Nada melhor do que chegar em um ambiente já brigando por um título. Tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para conquistá-lo. Estou muito feliz com a minha chegada e espero retribuir da melhor forma possível”, falou. Na tarde desta sexta-feira (1), Lucas Costa será apresentado ao grupo bicolor.

Carreira

Lucas Costa, de 26 anos, já atuou com o técnico Márcio Fernandes no Londrina-PR, no ano passado, possui o aval da comandante bicolor e estava no Santo André-SP, neste início de temporada. Iniciou a carreira na base do Desportivo Brasil-SP, passou também pelas categorias de base do Grêmio-RS e Internacional-RS e atuou pelo Atlético Tubarão-SC e Brusque-SC.

Elenco

Com a chegada de Lucas Costa, atualmente o setor defensivo do Paysandu conta com cinco jogadores: Genílson, Marcão, Heverton, Lucas Costa e o jovem da base Lucas Marreiros. O zagueiro Kerve, da base, que estava no elenco alviceleste e que jogou uma partida do Parazão, teve seu contrato rescindido pelo Papão na tarde de ontem e não faz mais parte do time bicolor.

Agenda

A estreia do Paysandu na Série C será no dia 16 de abril, contra o Atlético-CE, às 19h, na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.