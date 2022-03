Paysandu anuncia a contratação de zagueiro que estava em clube com atletas ex-Remo

O Paysandu anunciou a contratação do zagueiro Lucas Costa, de 26 anos, que estava no Santo André-SP, na primeira divisão do Campeonato Paulista. No clube do interior paulista, Lucas foi companheiro dos jogadores ex-Remo Lucas Tocantins e Thiago Ennes. Como as inscrições para o Parazão já estão encerradas, Lucas Costa vai ser inscrito somente para a Série C do Brasileirão.

Conhecido do técnico

Lucas Costa chega com a vantagem de já conhecer o técnico bicolor, Márcio Fernandes. O zagueiro esteve no Londrina-PR na última temporada, onde trabalhou com o comandante, na Série B do Brasileirão. O jogador chegou a fazer a pré-temporada deste ano no LEC, mas deixou o clube em meados de janeiro.

Carreira de Lucas Costa

Natural de Garulhos, interior de São Paulo, Lucas Costa iniciou a carreira no Desportivo Brasil (SP). Teve passagens pelas bases do Grêmio e do Internacional. Depois, continuou no Sul do Brasil, vestindo as camisas de Atlético Tubarão-SC e Brusque-SC, até chegar ao Londrina-PR. No Santo André, disputou apenas dois jogos neste ano.

Setor criticado

Lucas Costa chega para reforçar um setor que tem sido alvo de críticas. Se no início da temporada, o Paysandu recebia elogios pela solidez defensiva, os 11 gols tomados em uma sequência de três partidas geraram questionamentos.

Apesar do clube não ter sofrido gols no último jogo, na vitória por 1 a 0 sobre o Tapajós, a direção acertou a vinda de um atleta para a zaga. No Paysandu, Lucas Costa disputa a preferência do técnico Márcio Fernandes junto aos também zagueiros Marcão, Heverton, Kerve, Genílson e Lucas Marreiros.

FICHA TÉCNICA

Nome: Lucas Rodrigues Costa

Nascimento: 02/04/1995

Naturalidade: Guarulhos (SP)

Altura: 1,88 m

Peso: 90 kg

Posição: zagueiro

Clubes: Grêmio-RS, Internacional-RS, Atlético Tubarão-SC, Brusque-SC, Londrina-PR e Santo André-SP