Executivo do Paysandu desmente interesse em destaque do Tapajós no Parazão

Após o Paysandu eliminar o Tapajós nas quartas de final do Campeonato Paraense, surgiram rumores de um interesse do Papão no meia Otávio, destaque do Boto no Parazão. A equipe de O Liberal conversou com o executivo de futebol do Bicola, Fred Gomes, que, ao ser perguntado se realmente há o interesse no atleta, respondeu com um simples 'não'.

Otávio: um dos destaques do Parazão

Natural de São Luís (MA), Otávio chegou ao Tapajós no início da temporada para defender o clube paraense. O meia começou a carreira no estado natal, onde jogou no Maranhão, o Imperatriz, o Marília e Sampaio Corrêa. Otávio também já havia atuado no futebol paraense, vestindo as camisas de Paragominas, Vênus e Carajás.

Otávio participou de nove dos dez jogos do Boto da Amazônia no Parazão 2022, sendo um dos principais nomes do clube. O atleta marcou apenas um gol, mas num dos jogos com maior visibilidade do Tapajós: na derrota de 4 a 3 para o Paysandu, na partida de ida das quartas de final do Paraense, no Estádio do Souza.

Paysandu: foco nas semis

Com as duas vitórias sobre o Tapajós no mata-mata do estadual, o Paysandu alcançou as semifinais. Agora, o Papão foca no Águia de Marabá, que eliminou o Castanhal. Vale lembrar, o Bicola tem a chance de conquistar o tricampeonato do Parazão.

O primeiro jogo ocorre no domingo (27), quando Águia recebe o Paysandu, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (PA). A partida de volta está agendada para quarta-feira (30), às 20h, no Estádio da Curuzu. Ambos os confrontos entre o Papão e o Azulão tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.