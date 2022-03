Márcio Fernandes ressalta vitória em noite chuvosa e pede mais atenção da arbitragem

O técnico Márcio Fernandes concedeu entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Tapajós. Na avaliação, o comandante se disse satisfeito, sobretudo diante das condições de partida apresentadas após a chuva que perdurou por toda a noite. “O campo não proporcionou um jogo mais técnico. Fo um jogo competitivo, aguerrido e a gente teve que se adaptar ao tipo de jogo que proporcionou a partida”, disse.

Fernandes testou algumas mudanças no time, entre elas a entrada do atacante Robinho, que volta de recuperação médica e participou da partida a partir do segundo tempo, bem como o meia Serginho, recém contratado. “Foi importante ele (Robinho) ter entrado na partida, participou, ganhou ritmo e sentiu confiança na recuperação. Logo vai estar em condições de nos ajudar. O Serginho também foi bem, dentro daquilo que pode nos ajudar. Isso foi importante”.

No geral, o treinador espera que o time mantenha a funcionalidade a partir da semifinal, onde o time enfrenta o Águia de Marabá. “Temos um grupo bom, fizemos quatro modificações e manteve a pegada, a condição boa. Até por questões de campo deixamos jogadores mais fortes fisicamente”.

No lance mais polêmico da partida, que foi a expulsão do zagueiro Junior após deixar o braço que atingiu o atacante Danrlei, o técnico lamentou a situação e disse que a arbitragem poderia ter sido mais colaborativa em relação a alguns lances mais perigosos. “Eu acho que o Dewson estava um pouco encoberto durante o lance do Danrlei, mas o bandeira estava de frente. Está faltando mais colaboração do quarto árbitro, dos bandeiras. Teve um lance no meio onde o nosso jogador foi agredido e o quarto árbitro estava de frente, mas não falou nada. Nesse lance do Danrlei houve um corte profundo e ele está sendo medicado. Eu não creio que o Dewnson tenha tido condições de ver, mas o bandeira poderia auxiliar melhor”, encerra.