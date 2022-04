Após derrota no Re-Pa, Paysandu contrata volante e atacante do Atlético-MG para a Serie C

A semana do Paysandu iniciou com contratações. O clube bicolor oficializou na tarde desta segunda-feira (4), as chegadas do volante Wesley e do atacante Alessandro Vinícius, que pertencem ao Atlético-MG. Os jogadores chegam por empréstimo junto ao Galo para reforçar a equipe na disputa do Brasileirão da Série C.

VEJA MAIS

Conheça os reforços bicolores

Cria das categorias de base do Atlético-MG, o jovem Wesley, de 21 anos chega ao Paysandu pensando em acesso e garante que vai lutar para recolocar o clube bicolor em um lugar de destaque no cenário nacional.

“Muito feliz com a oportunidade de defender o maior campeão da Amazônia, um grande clube, de uma torcida gigante e muito apaixonada. Estou indo em busca desse acesso para colocar o Paysandu em um lugar de destaque nacional”, disse.

Alessandro Vinícius, de 23 anos, jogou mais de 40 partidas nas últimas três temporadas e garante muita entrega no novo clube.

“Chego muito motivado e pronto para jogar. Disputei mais de 40 partidas nos últimos três anos e venho para cá com muita vontade de fazer história com essa camisa que é muito pesada”, comentou.

Na semana passada o Paysandu já havia oficializado a chegada do zagueiro Lucas Costa, que já está em Belém e trabalha com o grupo. Os novos jogadores do Papão serão integrados ao elenco no decorrer desta semana.

Wesley Hudson da Silva

Ficha técnica

Nascimento: 15/04/2000 (21 anos)

Naturalidade: Juiz de Fora (MG)

Altura: 1,81 m

Peso: 77 kg

Posição: volante

Clubes: Brasil-RS, Villa Nova-MG e Atlético-MG

Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva

Ficha técnica