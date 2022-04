Após derrota para o Remo, ex-presidente do Paysandu critica o time e diz: 'só resta esperar um milagre'

A vitória do Remo por 3 a 0 diante do Paysandu, no Baenão, colocou o clube azulino perto da conquista do Campeonato Paraense de 2022. Fora de campo, o triunfo remista mexeu com o ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia. Em sua conta no Twitter, reclamou bastante do setor defensivo alviceleste e afirmou que no momento só resta “esperar um milagre”.

Bastante atuante nas redes sociais, o ex-cartola bicolor não poupou críticas ao time e afirmou que alguns jogadores não merecem usar a camisa do Paysandu.

“Que zaga horrível. Ninguém subiu para afastar a bola. Time sem sangue, não merecem usar o manto bicolor. Agora só resta esperar por um milagre”, escreveu.

Na mesma publicação, várias mensagens de torcedores do Papão criticando a postura do time do Paysandu em campo, além muitos torcedores do Remo provocando o ex-presidente.

Cenário

Com a vitória de 3 a 0 no Baenão, o Remo pode até perder por dois gols de diferença na próxima quarta-feira (6), na Curuzu, que mesmo assim será o campeão paraense. Se o Paysandu vença por quatro gols de diferença, o Papão leva a taça, mas caso vença por três gols, o título será decidido nos pênaltis.