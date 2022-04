Em noite inspirada, Remo goleia Paysandu e sai na frente na disputa do título; vídeo

Os primeiros 90 minutos da grande final do Parazão 2022 deram a vantagem ao Clube do Remo, que venceu o Paysandu por 3 a 0 e joga com a vantagem na partida de volta, na próxima quarta-feira, na Curuzu.

O clássico Rei da Amazônia teve ingredientes de decisão. Muita velocidade nos primeiros minutos e boas jogadas de ataque, com leve predominância dos bicolores até os 10 minutos iniciais. O Paysandu começou melhor posicionado e antes dos cinco minutos já havia assustado a defesa remista. Apesar de ter mais posse de bola, os visitantes acabaram levando o primeiro gol numa jogada oportunista do ataque azulino.

Aos 10 minutos, Bruno Alves arrancou pela direita e cruzou na pequena área. Marco Antônio escorou de cabeça e Brenner completou para o gol, deixando o Remo na vantagem. Com o gol, os azulinos abriram mais as jogadas, aproveitando os espaços na defesa bicolor, sobretudo nas laterais. A resposta veio aos 20, num chute a longa distância de Marlon, bem defendido por Vinícius.

O equilíbrio a partir dos 20 só foi quebrado após o Leão Azul perder uma chance de gol incrível, após Marco Antônio perder, sozinho, a chance de ampliar, isolando o cruzamento de Bruno Alves por cima do gol. O Papão ainda perdeu o meia Ricardinho por dores musculares, antecipando a entrada de Robinho no time.

Na volta da segunda etapa, os dois times voltaram sem mudanças, embora do lado azulino Anderson Uchôa tenha tomado o terceiro amarelo e está fora da final da próxima quarta. Os minutos iniciais foram mais truncados, com poucas jogadas de perigo. O Paysandu esteve levemente mais a vontade, com um escanteio e uma chance de gol até os 10 minutos.

Um vacilo da defesa azulina deu uma ótima oportunidade ao Paysandu, que interceptou passe errado para chegar na frente da área com Serginho, que chutou longe da trave. O Paysandu então fez duas mudanças, entraram Igor Carvalho e Toscano, nos lugares de Polegar e Henan.

A arbitragem Fifa não comprometeu a partida, mesmo com vários cartões amarelos para ambos. A primeira boa oportunidade do Remo resultou no segundo gol. Aos 16, cruzamento pela esquerda foi desviado por João Paulo e Brenner, que estava no lance, saiu para comemorar a vantagem de 2 a 0. A arbitragem confirmou o gol para o atacante remista, que chegou ao sexto na temporada e segundo na partida.

O uso de sinalizadores interrompeu o jogo por alguns instantes. No retorno, o Paysandu sentiu o desespero e lançou o time ao ataque, mas continuava com dificuldade para finalizar. Já o Remo pareceu sentir a vantagem e fechou a defesa, aproveitando as oportunidades de contra-ataque, que levaram aos gols da partida.

Aos 34 o melhor chute do Paysandu saiu dos pés de Serginho, obrigando Vinícius a se esticar todo para evitar o gol. A mudança no time azulino veio aos 36. Saiu Marco Antônio para a vaga de Pingo. Ronald também saiu para a vez de Laílson. Nos últimos 10 minutos os dois times pareciam mais cansados, aproveitando-se mais dos erros do adversário.

Quando a partida parecia morna, o Leão Azul provou que estava vivo, num belo gol de cabeça de Anderson Uchôa, aproveitando escanteio de Bruno Alves, aos 41. Com o 3 a 0 consolidado, o Remo se organizou em campo para ganhar tempo, até que aos 53, sob os gritos de 'Olé', o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães apontasse o centro de campo, encerrando a primeira partida da final do Parazão, vencida pelo Clube do Remo.

Próxima partida

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, na Curuzu. A vitória azulina deu ao time a condição de jogar pelo empate. Na prática, o técnico Paulo Bonamigo perde o volante Anderson Uchôa, que levou o terceiro cartão amarelo. Além dele, o Remo ainda tem dúvida sobre Erick Flores. Do lado bicolor, o Paysandu não teve baixas por cartão amarelo, mas ainda tem a dúvida sobre a volta do atacante Danrlei e do volante Bileu.

Ficha técnica:

Local: estádio Evandro Almeida

Hora: 18h00

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

Quarto Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF-PA)

Cartões Amarelos: Anderson Uchôa, Daniel Felipe, Brenner, Marco Antônio, Henrique (Remo) Serginho, Robinho, João Paulo (Paysandu)

Cartões Vermelhos:

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Anderson Uchôa (Henrique), Paulinho Curuá, Ronald (Laílson), Marco Antônio (Pingo); Bruno Alves (Marciel) e Brenner (Raul).

Técnico: Paulo Bonamigo

Paysandu: Elias Curzel; Polegar (Igor Carvalho), Genílson, Héverton, João Paulo; Mikael, Ricardinho (Robinho) José Aldo; Serginho, Marlon e Henan (Toscano).

Técnico: Márcio Fernandes