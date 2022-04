No clima de Re-Pa, Nicolas manda mensagem para o Paysandu: 'Em busca do 50º título estadual'

Remo e Paysandu começam a decidir o Parazão 2022 neste domingo (3), às 18h, no Baenão. O Leão recebe o Papão no jogo pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Paraense. E o clima do Re-Pa permanece em jogadores que passaram por Belém. O ídolo do Paysandu, Nicolas, mandou uma mensagem no Instagram do Paysandu na torcida pelo título do estadual.

Na publicação do Paysandu para o jogo de hoje, o atacante Nicolas, que hoje defende o Goiás-GO, não deixou passar a oportunidade de demostrar a sua torcida pelo Papão e escreveu: “Semana de buscar o 50º título estadual”, publicou.

Mais de 100 torcedores do Paysandu comentaram a publicação de Nicolas, muitos o chamando de ídolo e pedindo para que ele retorne ao Paysandu.

Nicolas defendeu o Paysandu de 2019 até 2021, jogou 103 partidas, marcou 37 gols e conquistou dois títulos do Campeonato Paraense de 2020 e 2021.