Paysandu recebe proposta da Ponte Preta-SP e meia José Aldo pode deixar o Papão

Após perder o meia Ricardinho por no mínimo quatro meses, o Paysandu pode perder de vez um jogador importante. José Aldo, de 23 anos, recebeu proposta de clubes da Série B e abriu negociação com um deles, a Ponte Preta-SP. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol, Fred Gomes.

VEJA MAIS

O jogador pode sair do Paysandu e o clube bicolor negocia com o Guarani-SC, clube que emprestou José Aldo ao Papão.

“Recebemos uma proposta da Ponte Preta-SP na última sexta-feira (8), pelo José Aldo. Entramos em contato com o clube no qual o jogador pertence, o Guarani-SC e estamos avaliando essa situação. Ele possui contrato com o Paysandu, possui uma multa rescisória, mas também existem cláusulas. A intenção é que ele permaneça com o a gente até o fim da temporada”, disse.

José Aldo está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Paysandu. No ano passado foram oito jogos e um gol marcado, neste ano foram 14 partidas e balançou a rede uma vez.