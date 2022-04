Paysandu retorna aos treinos com foco na Série C; lista de dispensas deve ocorrer nesta semana

Após a ressaca da perda do título do campeonato Paraense 2022 para o Remo, dentro da Curuzu, o elenco do Paysandu retorna aos treinamentos nesta segunda-feira (11). O clima no estádio bicolor não é dos melhores, já que o clube não conseguiu manter a hegemonia estadual e deixou escapar o tricampeonato que não conquista desde a sequência nos anos de 2000, 2001 e 2002. Mas a preocupação é a reformulação da equipe para o Brasileirão, que deve ganhar uma lista de dispensas. A informação foi confirmada por ume fonte interna do clube.

O fracasso no Parazão e a queda na segunda fase da Copa do Brasil para o CSA-AL, mexeu com ambiente bicolor. Alguns jogadores deverão deixar o clube, em torno de quatro a cinco atletas e as negociações já iniciaram por parte da diretoria alviceleste, que deve oficializar os desligamentos ainda nesta semana. Com as chegadas de novos atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro, as saídas devem ocorrer em várias posições.

O presidente bicolor, Maurício Erttinger, garantiu ao O Liberal que a comissão técnica não mudará e o técnico Márcio Fernandes continuará no comando. O momento é de reconstrução e foco na estreia da Série C, contra o Atlético-CE, no próximo domingo (17), às 19h, na Arena Verde, em Paragominas (PA). Os novos contratados já iniciaram os trabalhos físicos na academia da Curuzu e aguardam as publicações no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

A diretoria do clube alvicelste pretende oficializar novos reforços ainda nesta semana, mas o coordenador de futebol do Papão, Ricardo Lecheva, não quis dar detalhes sobre posições e quantidade.