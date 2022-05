Atacante do Paysandu avalia campanha do time na Série C: ‘Nossa equipe está muito bem'

O Paysandu é o sexto colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão está com nove pontos em cinco partidas, sendo duas vitórias e três empates. É um dos únicos times que ainda não perderam na competição. O atacante Marlon acredita que, dado os clubes que a equipe bicolor tem enfrentado, a equipe faz uma boa campanha.

“Só tem time bom [na Série C], só pegamos pedreira até agora. Acredito que a nossa equipe está muito bem, fizemos cinco grandes jogos, conseguimos duas vitórias e estamos no G8”, analisou o atacante.

Apesar da vitória por 4 a 1 em cima do Botafogo-SP, o Papão vinha de uma sequência de três jogos terminados em empate. Isso começou a levantar, de novo, questionamentos sobre o aproveitamento de bola do time. Sobre isso, Marlon acredita que a equipe tem evoluído.

“Tem muito o que evoluir ainda, porque a Série C é complicada, o acesso que é o nosso objetivo é muito difícil. Mas acredito que estamos evoluindo. Esperamos manter o nível de atuações e a gente tem que tentar jogar sempre bem”, declarou Marlon.

O Paysandu se prepara para enfrentar o São José-RS, no próximo domingo (15), às 19h, no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre. Fora de casa, o Papão encontrará um cenário de campo bem diferente do que está acostumado, já que lá a grama é sintética. No entanto, Marlon afirmou que isso não deve ser um problema para o time.

"Temos que nos adaptar o mais rápido possível. Já estamos treinando no gramado sintético para acostumar, a gente está preparado para suprir essa necessidade”, finalizou o jogador.

Agenda

O Paysandu enfrenta o São José-RS no próximo domingo (15), às 19h, em Porto Alegre. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.