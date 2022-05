Após deixar partida sob preocupação, volante do Paysandu descarta lesão: 'Estou 100%'

Na vitória do Paysandu sobre o Botafogo-SP, o volante bicolor Mikael deixou o gramado sob preocupações dos torcedores, desconfiados de uma lesão. Em entrevista na Curuzu, nesta quarta-feira (11), o jogador descartou ter se contundido. Além disso, segundo Mikael, o fato de ir para a partida contra o São José, no domingo (15), pendurado, também não será um empecilho para 'limpar a casa', com uma marcação cerrada.

"Dei uma saída só para dar uma poupada no púbis, que deu uma pesada. Mas estou 100% para o próximo jogo. Não teve lesão. E não tem como [jogar com cautela], até porque é uma característica minha, de marcação. Não consigo jogar de freio de mão puxado. Se tiver que chegar nos caras lá e tomar amarelo, não tem problema", afirmou o volante.

Apesar de comemorar o resultado e o desempenho no jogo passado, Mikael discordou da ideia que o Paysandu convenceu apenas nesta partida. Além disso, o jogador admitiu que um empate, fora de casa, no Sul do país não seria mau negócio para o Bicola, nas contas pela classificação na Série C.

"Acho que já vínhamos nos jogos anteriores atuando bem. Estamos invictos também. Não é por causa da vitória que não tínhamos convencido antes. Já vínhamos jogando bem, só não vinha a vitória. Estamos invictos no campeonato e pretendemos continuar assim. Vamos jogar com o São José em busca dos três pontos, mas um empate está de bom tamanho também", concluiu.

A partida, válida pela sexta rodada da Série C do Brasileirão, entre São José e Paysandu ocorre no Estádio Francisco Novelletto, a partir das 19h. Acompanhe a transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.