Paysandu pode ganhar mais duas opções para o duelo contra o São José, pela Série C

O Paysandu continua a preparação para o duelo de domingo (15), contra o São José, na Série C do Brasileiro. Enquanto a equipe treina no campo do CEJU, em Belém, para se acostumar com o campo sintético, que vai encarar no Estádio Francisco Novelletto, o técnico Márcio Fernandes pode ganhar duas novas opções para o time que vai encarar o Zequinha - além de Pipico, que já está regularizado..

O atacante Robinho já está treinando com o grupo, após se recuperar de um estiramento posterior na coxa esquerda. Provavelmente, o jogador vai estar na lista de relacionados para a partida. O atacante se lesionou no último dia 25 de abril, durante o empate em 1 a 1 com o Mirassol e vinha como titular.

O retorno de Robinho deve dar uma dor de cabeça, no sentido positivo, ao técnico Márcio Fernandes. Isso porque o lado direito do ataque bicolor vem sendo o 'protagonista' nas partidas. Seja com o próprio Robinho, Marlon - que pode cair na esquerda - ou Marcelinho, o Paysandu cria muito perigo por este setor.

Lateral

Outro que pode ser opção é o lateral-direito Leandro Silva. O jogador cumpriu suspensão, ainda referente ao ano passado, pelo Bicola, na goleada sobre o Botafogo-SP. Com isso, Leandro Silva pode ser opção à lateral, após a saída por empréstimo de Polegar, jogador da mesma função. Leandro concorre com o titular Igor Carvalho.

São José x Paysandu

Válida pela sexta rodada da Série C, o Paysandu busca a segunda vitória consecutiva no torneio. Atual sexto colocado, com nove pontos em cinco partidas, o Papão pode dar um salto e incomodar os líderes na tabela, caso vença o São José. A partida começa às 19h e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.