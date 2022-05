Torcedor do Paysandu acompanha a eliminação do Remo na Copa do Brasil e grava pênalti perdido; veja

A rivalidade entre Remo x Paysandu é histórica e já dura mais de 108 anos. As zoações, brincadeiras e provocações são comuns e quando ocorre a derrota do rival é inevitável. A desclassificação do Remo para o Cruzeiro na Copa do Brasil foi acompanhada por mais de 22 mil pessoas na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), mas entre os milhares de torcedores da Raposa, estava um torcedor do Paysandu.

A situação foi exposta no Twitter pelo próprio torcedor, chamado de José Júnior, que postou uma foto nas arquibancadas do Independência, vestido com um agasalho e uma camisa do Paysandu por dentro, na publicação ele escreveu que torce para o futebol paraense, mas que neste caso, era para o Papão da Curuzu.

A foto repercutiu de José Júnior na rede social. Na mesma postagem, ele publicou um vídeo do último pênalti do Remo, perdido pelo zagueiro Everton Sena, que deu a classificação ao Cruzeiro, filmado bem atrás do gol onde as cobranças ocorriam.

Na publicação, alguns torcedores do Paysandu compartilharam a foto e alguns deixaram comentários na rede social de José Júnior e escreveram: “É o papudo!”, “É o Lobo!”, “Aí sim. Aqui é Paysandu”.

Sem ninguém

O Remo era o último representante paraense na Copa do Brasil 2022. O Castanhal foi eliminado na primeira fase para o Vitória-BA, a Tuna Luso Brasileira saiu para o Ceará-CE na segunda fase, o mesmo ocorrendo com o Paysandu, que se despediu da competição nacional ao perder para o CSA-AL fora de casa.