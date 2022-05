No camarote, Ronaldo Fenômeno comemora classificação do Cruzeiro contra o Remo; vídeo 

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno esteve na Arena Independência na noite de ontem, e viu a classificação do Cruzeiro-MG na Copa do Brasil contra o Remo, nas penalidades. O dono da Raposa comemorou bastante o avanço da equipe na competição nacional e agradeceu aos torcedores pelo apoio.

Agora empresário do futebol, Ronaldo esteve no camarote do Independência e viveu momentos de tensão, mas no momento em que o zagueiro do Remo, Everton Sena cobrou a penalidade e o goleiro Rafael defendeu, fechando a partida à favor da Raposa, Ronaldo não se conteve e comemorou bastante a passagem da Raposa e no Twitter Ronaldo afirmou que o Cruzeiro foi superior ao Remo o e mereceu a classificação.

“Sem palavras para nossa nação que jogou junto e venceu junto! Obrigado pelo apoio ensurdecedor. Parabéns para o nosso Cruzeiro, que foi superior o jogo inteiro e está mais uma vez nas oitavas da Copa do Brasil! Vamos por muito mais”, escreveu.

Com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro garantiu também uma cota de R$3 milhões, ofertada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O adversário da Raposa na próxima fase será conhecido em sorteio.

Ronaldo oficializou na compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro no dia 8 de abril, mas já estava ajudando o clube desde o final do ano passado. A Raposa estava em situação crítica financeiramente e foi adquirida pelo ex-jogador pelo valor de R$400 milhões, com Ronaldo investindo R$50 milhões de imediato para ajustar o time, pagar contas e salários da equipe. Na gestão do ex-craque da Seleção Brasileira, a Raposa ficou com vice-campeonato estadual, avançou às oitavas da Copa do Brasil e atualmente está na segunda posição na Série B do Brasileiro.