Bonamigo avalia Remo e diz que eliminação para o Cruzeiro ocorreu por 'falta de sorte'

Apesar da eliminação, o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, avaliou como positiva a atuação da equipe na noite desta quinta-feira (12) diante do Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Segundo o treinador azulino, o grupo se comportou bem e teve "falta de sorte" no momento de definir a classificação.

"A nossa ideia sempre foi trazer o equilíbrio. Só que no momento em que o adversário marcava em bloco alto, a única opção que tínhamos era sair na bola longa. Apesar disso, nossa organização defensiva foi do mais alto nível. Era um adversário muito forte, com a torcida pressionando, mas hoje a sorte não esteve do nosso lado.

De fato, a eliminação azulina só foi sacramentada na disputa de pênaltis. No entanto, durante o tempo normal, o Remo viu o Cruzeiro dominar as ações em quase toda a partida. Apesar da pressão, a Raposa só conseguiu marcar aos 30 minutos do segundo tempo, com o atacante Edu. Depois de sair atrás no placar, a equipe azulina ainda teve chance de empatar - com Erick Flores, cinco minutos depois -, mas perdeu a oportunidade de garantir a vaga nas oitavas de final.

Sobre a disputa de pênaltis, questionado sobre a escolha de Laílson para a cobrança decisiva, Bonamigo explicou que o jogador vinha treinando finalizações com o restante da equipe na última semana. Além disso, o técnico azulino explicou que é importante dar oportunidades "para quem se sente mais confortável".

"Nos treinamentos você sempre coloca pra treinar os jogadores que gostam de bater. O Uchôa, por exemplo, é um cara experiente, mas nos treinos nunca se coloca à disposição, porque não se sente confortável. Já o Laílson vinha treinando sempre conosco e foi escalado por isso", disse.

Agora, o Remo precisa virar a chave e focar na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No domingo (15), o Leão enfrenta o Mirassol, no estádio Baenão, em Belém, às 17h, pela sexta rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.