Volante que conquistou acesso na Série D pelo Remo acompanha partida contra o Cruzeiro

O volante Yuri Naves, ex-Remo, esteve no Estádio Independência para torcer pelo time contra o Cruzeiro. O jogador acompanhou de perto a eliminação azulina, nos pênaltis, por 5 a 4, após o Leão ser derrotado no tempo normal por 1 a 0. Como o primeiro jogo havia sido 2 a 1 para os azulinos, a disputa foi para os pênaltis.

Yuri Naves vestiu a camisa do Remo em dois momentos na carreira: a primeira em 2016, por empréstimo, e a segunda em 2019. Na passagem inicial, o jogador conquistou o acesso à Série C, com o time. Já em 2019, Yuri Naves foi campeão paraense, no time treinado pelo hoje técnico do Paysandu, Márcio Fernandes. Atualmente, Yuri está no Betim-MG.