Torcida do Náutico recebe com festa árbitro que marcou pênalti polêmico contra o Paysandu; vídeo

O árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden foi recebido com muita festa pela torcida do Náutico neste domingo (15) antes da partida contra o Cruzeiro pela Série B do Brasileirão. Esta foi a primeira vez que ele voltou ao estádio dos Aflitos, em Recife, três anos depois de marcar um pênalti que manteve o Timbu na briga pelo acesso à Segundona em 2019. Na ocasião, a penalidade ajudou a eliminar o Paysandu da Terceira Divisão. Veja a festa:

Na ocasião, Vuaden marcou um pênalti a favor do Náutico contra o Paysandu, pelas quartas de final da Série C de 2019. O lance ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo, quando o Papão vencia o jogo por 2 a 1. O árbitro entendeu que a bola bateu no braço do volante Anderson Uchôa dentro da área.

A decisão foi muito contestada pelos jogadores do Paysandu, mas com a ausência de VAR no jogo, o pênalti foi mantido. Jean Carlos cobrou e igualou o placar, levando a partida para disputa do acesso à Série B para os pênaltis. Nas penalidades, o Náutico levou a melhor e garantiu a vaga na Segundona.