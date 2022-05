Remo volta a ter camisa manga longa; torcedor e diretor da Volt avaliam retorno do modelo

O Remo lançou no último mês a nova coleção de uniformes para a temporada 2022/2023, assinada pela fornecedora de material esportivo Volt Sport. A camisa chegou com a “pagada” retrô e com ela veio a famosa manga longa, sucesso nos anos 90 e 2000 e que andavam sumidas das lojas dos clubes no Norte.

Palavra de torcedor

A equipe de O Liberal conversou com o torcedor do Remo e colecionador de camisas do Leão Azul, Igor Moraes, que viu nela um resgate da história do clube, além de preencher um espaço que havia se perdido com o passar dos anos em relação a coleções de camisas de futebol.

“Avalio positivamente. Primeiro dizer que a qualidade do material é excelente e a camisa é muito bonita. Ela preenche uma lacuna em termos de material esportivo. Acho que faz parte da tradição do futebol ter camisas manga longas. Foi algo muito presente na década de 90 e nos anos 2000 e praticamente abandonado na década seguinte, situação que coincide com a utilização em massa de materiais térmicos ou compressão. Como colecionador, acho fantástico o ‘resgate’ desse tipo de material que certamente vai agregar no acervo dos colecionadores”, disse.

A volta da manga longa

O sócio-diretor da Volt Sport, Fernando Kleimmann, bateu um papo com a equipe de esporte de O Liberal sobre esse retorno da camisa manga longa. O empresário afirmou que a volta das camisas neste estilo é um resgate das raízes dos clubes e que foi um pedido de parte de torcedores do Remo.

Confira outros modelos de camisas do Remo manga longa

Camisa do Remo Camisa 2010 - Penalty - Foto: Igor Moraes Camisa 2010 - Penalty Cavalera - Foto: Igor Moraes Camisa 2010 - Penalty Cavalera - Foto: Igor Moraes Camisa 2009 - Champs - Foto: Igor Moraes Camisa 2004 - Topper - Foto: Igor Moraes camisa 2004 - Topper - Foto: Igor Moraes Camisa 1997 - Penalty - Foto: Igor Moraes Camisa 1997 - Penalty - Foto: Igor Moraes

“Isso é um posicionamento da marca. O intuito da Volt é fazer e se posicionar de forma diferente e dentro deste posicionamento, temos o resgate das tradições, das raízes. Por mais que os clubes tenham usado a ‘segunda pele’ na cor, têm uma boa parte dos torcedores que perguntavam pela camisa manga longa, mesmo que o Remo seja da Região Norte, onde é extremamente quente. Aí definimos que iremos fazer para todos os nossos oito clubes. O Remo teve sorte de ser o primeiro que lançamos”, falou.

Veja a nova camisa do Leão manga longa

Camisa do Remo manga longa Foto: Sérgio Carvalho / Divulgação Foto: Sérgio Carvalho / Divulgação Foto: João Baptista / Divulgação Foto: João Baptista / Divulgação Foto: João Baptista / Divulgação

Kleimmann esteve na festa de lançamento da nova coleção em Belém e avaliou como positiva a procura pelas camisas nas lojas do Leão Azul.

“A receptividade está excelente. Já no lançamento do filme da camisa, estava no evento e já veio aquele frisson, a galera aplaudindo e a procura grande nas lojas. Lançamos de proposto, alguns dias depois do lançamento e está vendendo bem”, disse.

A última vez em que o Remo teve uma camisa manga longa lançada foi na temporada 2010, pela marca Penalty e também em conjunto com a Cavalera. Desde então teve um hiato e as camisas de compressão cada vez mais ganharam espaço no futebol. A nona camisa do Remo manga longa está sendo vendida no valor de R$ 249,90 nas lojas do clube e no modelo plus size que custa R$259,90. Os sócios-torcedores, remidos, proprietários possuem desconto de 10% na compra.