'Uma armadura pintada de azul': com ídolos do passado, Remo apresenta novo uniforme de 2022; veja

O Remo divulgou, na noite desta sexta-feira (22), os novos uniformes que serão utilizados na temporada 2022. As camisas foram lançadas durante uma festa realizada em uma casa de shows no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Segundo a assessoria de comunicação azulina, o novo uniforme faz referência à tradição, glórias e triunfos do Clube do Remo. Como inspiração, foram usadas camisas clássicas e tradicionais do Leão na década de 1970.

Predominantemente em azul marinho, a camisa conta com uma gola redonda delimitada por uma retilínea branca personalizada, cor que também aparece nas mangas, destacando o contraste. Além disso, é confeccionada com tecido Ride New, material com textura que forma pequenos quadrados. Já os shorts vão no caminho oposto, sendo majoritariamente branco com linhas laterais azuis. Veja as fotos.

Novo uniforme do Remo para 2022 Filipe Bispo/ O Liberal

A camisa de goleiros é da cor vinho, tanto na camisa como no calção, apenas com as retilíneas brancas para causar o efeito de contraste. Por fim, a barra da camisa ainda tem modelagem arredondada.

Todos os uniformes trazem um selo touch comemorativo em homenagem ao estádio Baenão, que completa 105 anos em 2022.

Quanto custa a nova camisa do Remo?

O torcedor pode adquirir a nova camisa a partir de segunda (25) em todas as lojas oficiais do clube no valor de R$229,90 (masculina), R$239,90 (masculina plus), R$219,90 (feminina), R$219,90 (juvenil) e R$209,90 (infantil). Sócios-torcedores terão direito a desconto.

A expectativa é que o Leão jogue pela primeira vez com o novo uniforme neste sábado (23), na partida contra o São José-RS, pela terceira rodada da Série C. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.