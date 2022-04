Série C: Remo encara o São José com volta de zagueiro, dúvida na lateral e ex-remista como rival

O Remo volta a campo neste sábado (23), às 19h, no Baenão, para enfrentar o São José-RS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Leão tenta fazer valer o mando de campo e voltar a vencer no campeonato nacional, já que perdeu a última partida para o Manaus-AM por 1 a 0. A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo poderá ter mudanças no time.

Durante o treinamento nesta sexta-feira (22), o lateral-direito, Ricardo Luz, sentiu um desconforto na coxa e passou a ser dúvida para a partida. Caso Luz não ganhe condições de jogo, o lateral Rony pode substituí-lo. Outra novidade no elenco é a presença do zagueiro Everton Sena, que estava em transição e pode ser opção para o técnico Paulo Bonamigo. Sena estava no departamento médico desde o segundo jogo da semifinal do Parazão, contra a Tuna Luso, no Baenão, no dia 29 de março, com uma lesão no calcanhar.

Jogador pode ser uma opção de Bonamigo (Samara Miranda / Remo)

Na frente, o atacante Rodrigo Pimpão deve retornar, já que não atuou contra o Cruzeiro-MG, no meio de semana, pela Copa do Brasil, pois não pode jogar a competição, já que defendeu outra equipe no torneio.

Rodrigo Pimpão durante treino no Estádio do Baenão (Samara Miranda / Ascom Remo)

Esse é o segundo compromisso do Remo em casa nesta Série C, o primeiro foi contra o Vitória-BA, no Baenão, com o placar favorável de 2 a 1. Atualmente o Leão Azul ocupa a 12ª posição com três pontos conquistados e fora do G8, que é a zona de classificação para o quadrangular final da Série C.

Por outro lado, o adversário do Remo, o São José, vem de uma vitória por 3 a 1, em casa, diante do Volta Redonda. O técnico Paulo Henrique reclamou do pouco tempo de trabalho, mas acredita na evolução da equipe com o andamento do campeonato.

“A vitória do jogo anterior nos deu uma demonstração de que estamos no caminho certo, em um processo de evolução. Temos pouco tempo de trabalho e esperamos que com o decorrer dos jogos os erros diminuam”, disse em entrevista ao site do clube gaúcho.

Gabriel fez 12 jogos com a camisa azulina e não marcou gols na última passagem pelo Leão (Samara Miranda / Remo)

Na nona colocação com os mesmos três pontos do Remo, o São José terá como uma das opções no time o meia-atacante Gabriel Lima, de 25 anos, cria das categorias de base do Leão Azul paraense. Natural da cidade de Bonito (PA), Gabriel retorna a Belém para encarar seu ex-clube. A última passagem do jogador pelo Remo foi em 2021, quando atuou pelo Parazão e também a Série B em 12 oportunidades. No total Gabriel Lima realizou 45 jogos e marcou nove gols pelo Remo.

Ficha técnica

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Data: 23.04.2022

Horário: 19h

Competição: terceira rodada do Brasileiro Série C

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Auxiliares: Lehi Sousa Silva (DF) e Milton Jerônimo Souza Alves

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Remo: Vinícius; Ricardo Luz (Rony), Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Erick Flores; Rodrigo Pimpão, Bruno Alves e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo.

São José: Fábio; Samuel, Tiago Pedra, Jadson e Marcelo; Fabiano, Crystopher, Lisandro e Vini; Cristiano e Silas. Técnico: Paulo Henrique