Série C: em partida de portões fechados, Remo perde para o Manaus; veja

Numa Arena da Amazônia de portões fechados, Manaus e Clube do Remo se enfrentaram pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times fizeram um jogo tecnicamente equilibrado, com vitória do Manaus, pelo placar de 1 a 0.

O Remo teve um início bastante criterioso. Observou o desempenho do adversário para sair aos poucos ao ataque. Os azulinos buscavam abrir o placar a partir das investidas do Manaus, que basicamente trabalhavam a bola através dos lançamentos e bolas paradas. Assim, rapidamente o Leão Azul conseguiu boas oportunidades.

A primeira delas aconteceu aos seis minutos, com Brenner. O atacante do Remo recebeu cruzamento da esquerda e, sozinho, cabeceou forte para a defesa do goleiro Matheus. Aliás, o atacante remista, sozinho, teve quatro boas chances no primeiro tempo, dando trabalho ao arqueiro manauara.

Em linhas gerais, a primeira etapa foi dominada pelo Remo, enquanto o Manaus encontrava dificuldades para sair jogando. E quando saia, se atrapalhava nas finalizações. O domínio azulino durou até os 30 minutos, quando a partida ficou mais equilibrada, sem ninguém abrir o placar.

Na etapa final os times voltaram se mudança, com os donos da casa visivelmente melhor organizados pelo técnico Evaristo Piza. Os donos da casa passaram a explorar o meio-campo, com boa troca de passes e investidas pelas laterais, graças a marcação mais adiantada.

A partir dos 10 minutos, observando a desenvoltura adversária, Bonamigo fez algumas alterações para aumentar a criatividade do time, sobretudo no meio-campo. Saíram Bruno Alves e Marciel, para as entradas de Netto Norchang e Felipe Gedoz. Do outro lado vieram Branquinho e Thiaguinho nas vagas de Silvano e Felipe Baiano.

Logo após as mudanças, o Remo quase abro o placar, após a saída desastrosa do goleiro Matheus, deixando livre Rodrigo Pimpão, que, embaixo do gol, depois de livrar-se da marcação, cabeceou para fora. A partir de então novamente as ações se equilibraram e o Manaus conseguiu algumas boas oportunidades.

Os dois times fizeram mais uma sequência de substituições. Pimpão deixou o gramado para a vaga de Fernandinho e Marco Antônio substituiu Paulinho Curuá. Com todas as peças em campo, o Manaus melhorou a postura e passou a levar mais perigo, aproveitando certo cansaço do adversário. Não tardou para o time marcar. Aos 40, Helio Paraíba concluiu cruzamento de Palmares, colocando o Manaus na frente em 1 a 0.

Aos 49, o árbitro Jonathan Antero Silva encerrou a partida e decretou a vitória do Manaus. No próximo sábado, o Leão Azul enfrenta o São José, no Baenão, enquanto o Manaus recebe o Aparecidence, também na Arena da Amazônia.

Ficha técnica:

Local: Arena da Amazônia

Hora: 19h

Árbitro: Jonathan Antero Silva

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano e Adenilson de Souza Barros

Cartões Amarelos: Gilson, Matheus Inácio (Manaus) Paulo Bonamigo, Leonan, Marco Antônio (Remo)

Manaus: Matheus; Weriton, Paulo Sérgio, Rayne (Gutierrez), Claudinho; Renato Luis, Silvano (Branquinho), Felipe Baiano (Thiaguinho), Neto Costa (Hélio Paraíba); Roney (Palmares) e Gilson.

Técnico: Evaristo Piza

Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon; Leonan, Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Marciel (Felipe Gedoz), Bruno Alves (Netto Norchang); Rodrigo Pimpão e Brenner

Técnico: Paulo Bonamigo