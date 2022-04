Remo e Paysandu terão patrocínio de R$ 1,5 milhão; Tuna e Castanhal receberão um valor menor

Na temporada de 2022 quatro equipes paraenses disputam os Campeonatos Brasileiros, Remo e Paysandu duelam pela Série C, já Tuna Luso e Castanhal jogam a Série D. Os quatro clubes receberão um patrocínio do Governo do Pará através do banco Banpará, com Leão e Papão cada um recebendo o valor de R$ 1,5 milhão. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal, que afirmou que nas próximas semanas o contrato será assinado entre as partes.

Os valores ainda não estavam definidos, porém, o que ficou acertado é que Remo e Paysandu terão uma cota maior, até pela Série em que estão disputando e pela visibilidades que os dois clubes possuem tanto no cenário regional quanto nacionalmente. Ainda não estão certos os valores direcionados à Águia Guerreira e também ao Japiim da Estrada, porém, o valor mínimo gira em torno de R$300 mil.

Esse patrocínio é referente ao Brasileirão, diferente do Campeonato Paraense, que é patrocinado e transmitido pelo Governo do Estado. Algumas situações ainda serão analisadas e alinhadas entre clubes e o Banpará, como campanhas nas camisas das agremiações, tanto nas de jogo como também nas de treino e placas publicitarias em dias de jogos e também treinamentos.

Remo

O presidente do Remo, Fábio Bentes, em entrevista ao O Liberal na semana passada, frisou que o valor ainda não estava definido, porém, a ajuda será de extrema importância para o clube na Série C do Brasileirão, além de confirmar que R$ 400 mil desse valor já está comprometido com a Justiça.

“Nós já temos comprometidos do patrocínio do Banpará R$ 400 mil. A importância [do patrocínio] é fundamental. Como vem ocorrendo desde 2019, quando pela primeira vez o Banpará patrocinou os clubes no Brasileiro. Antes disso, é bom lembrar, só era para o Parazão. O Governador Helder Barbalho introduziu essa possibilidade para o Brasileiro. Desde então esse patrocínio vem sendo decisivo, ano após ano, principalmente na pandemia, que foi essencial para os clubes essa injeção financeira e agora, na Série C, com grandes clubes, pode ser o diferencial lá na frente”, disse.

Paysandu

Já pelo lado bicolor, o presidente Maurício Ettinger, afirmou que o valor chega em um momento importante para a organização do clube para a Série C.

“A ajuda do Governo é fundamental para o Paysandu se organizar para o Campeonato Brasileiro. Estamos fazendo um planejamento para toda a competição e contando com esses valores primordiais, além da ajuda da CBF, renda dos jogos e mais o Sócio-torcedor e vamos fazer uma ótima Série C com certeza”, falou.