CBF divulga arbitragem para jogos de Remo e Paysandu da terceira rodada da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem para as partidas de Remo e Paysandu da terceira rodada da Série C do Brasileirão. No próximo sábado (23), o Leão joga contra o São José-RS, no Baenão, às 19h. Já o Paysandu enfrenta o Mirassol-SP, às 20h, no estádio Campos Maia.

O jogo entre Remo e São José será comandado pelo brasiliense de 31 anos, Rafael Martins Diniz CBF/DF). A última partida que o árbitro apitou foi na primeira rodada da Série C, entre o Botafogo-SP e o Altos-PI. Os auxiliares serão Lehi Sousa Silva (CBF/DF) e Milton Jeronimo Souza Alves (CBF/DF), que já fez parte da arbitragem de outros jogos do Leão e do Papão.

Já a partida entre Paysandu e Mirassol será apitada pelo paranaense de 39 anos, Lucas Paulo Torezin (CBF/DF), que já esteve em jogos da Série A do Brasileirão como VAR. Os auxiliares do árbitro são Jefferson Cleiton Piva da Silva (CBF/PR) e João Fabio Machado Brischiliari (CBF/PR).

Na tabela da Série C, o Remo ocupa a 12° posição, equanto que o Paysandu, com um jogo a menos, está na setima colocação. As partidas da dupla Re-Pa terá cobertura e transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)