Veja o que mudou nas fachadas dos estádios de Remo, Paysandu e Tuna em 10 anos

Como era você há 10 anos? Durante esse tempo, a fachadas dos estádio dos três principais clubes de futebol de Belém - Remo, Paysandu e Tuna - modificaram bastante. Com a ajuda de uma ferramenta da internet, o Núcleo de Esportes de O Liberal fez uma viagem no tempo e mostra pra você como eram os principais "caldeirões" da capital em 2012.

Por meio do Google Maps, conseguimos visualizar imagens dos estádios Baenão, Curuzu e Souza há 10 anos. Percebe-se, de forma geral, que todos passaram por várias melhorias na última década. Confira:

Estádio Baenão

O Baenão passou por reformas estruturais nos últimos, fato que pode ser percebido nas imagens. As entradas do estádio e a fachada foram revitalizados. Um fato curioso é que, em 2012, o escudo do Remo, que fica na entrada da área do carrossel, pela Almirante Barroso, estava sendo reformado. Veja:

Estádios Baenão - antes e depois Entrada do estádio Baenão pela avenida Rômulo Maiorana, em 2012 Entrada do estádio Baenão pela avenida Rômulo Maiorana, em 2022 Entrada do estádio Baenão pela Almirante Barroso, em 2012 Entrada do estádio Baenão pela avenida Rômulo Maiorana, em 2022 Fachada do estádio Baenão, em 2012 Fachada do estádio Baenão, em 2022

Estádio da Curuzu

Foi o que mais mudou, pelo menos externamente, nos últimos anos. A fachada do estádio do Paysandu foi completamente revitalizada e hoje conta com ilustrações de equipes bicolores campeãs. Vale destacar a revitalização da entrada do estádio, que fica pela travessa Curuzu. Confira:

Estádio da Curuzu - antes e depois Fachada estádio da Curuzu, em 2012 Fachada estádio da Curuzu, em 2022 Visão lateral estádio da Curuzu, em 2012 Visão lateral estádio da Curuzu, em 2022 Entrada do estádio da Curuzu, em 2012 Entrada do estádio da Curuzu, em 2022

Estádio do Souza

Foi o que menos mudou com o passar do tempo. Destaca-se a pintura da principal arquibancada do estádio. Hoje, a estrutura possui uma cruz de malta pintada, símbolo da Águia Guerreira. Veja: