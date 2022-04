Após jogo atrasado, Paysandu se mantém no G8 da Série C; Remo está fora da zona de classificação

Com o empate contra o ABC, o Paysandu encerrou a segunda rodada do Brasileirão Série C ainda no G8. O Papão está em quinto lugar, com quatro pontos. Já o Remo, que foi derrotado pelo Manaus no último fim de semana, caiu para a 12ª colocação e, hoje, não estaria no quadrangular de acesso. O Leão tem três pontos.

Mas o Remo tem a chance da recuperação no próximo sábado (23). O time azulino recebe o São José, às 19h, no Estádio do Baenão. Já o Paysandu joga mais uma fora de casa: na segunda-feira (25), às 20h, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. Ambos jogos têm transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.