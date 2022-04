Remo anuncia a contratação de goleiro que se destacou em semifinalista do Parazão

O Remo anunciou nas redes sociais a contratação do goleiro Zé Carlos, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C e da Copa do Brasil. Segundo o clube, o jogador de 27 anos já trabalha com o restante do elenco e está apto para jogar, quando necessário, já que está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF.

Zé Carlos foi um dos destaques do Águia de Marabá, clube que chegou à semifinal do Parazão 2022 e terminou em quarto lugar. Com isso, conquistando a vaga para a Série D do Brasileiro de 2023. Pelo clube do interior paraense, Zé Carlos fez seis partidas e tomou 11 gols, após iniciar a temporada no banco de reservas.

"Só tenho agradecer a oportunidade que o Juninho, comissão técnica, diretoria e meus companheiros de trabalho estão me dando. Sei que é uma responsabilidade muito grande de vestir essa camisa. Trabalhar ao lado do Vinícius, que é um grande goleiro e ídolo do Clube, assim como o Yago, Jorge e Ruan é uma enorme satisfação. Quero aprender e seguir o trabalho para ajudar o Rei da Amazônia”, disse o goleiro ao site oficial do Remo.

Catarinense de Itajaí, Zé Carlos tem passagens principalmente por clubes do Mato-Grosso. O jogador atuou em clubes como Sinop-MT, Cuiabá-MT, União Rondonópolis-MT, Democrata (SL)-MG, Sampaio Corrêa-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Ação-MT, além do próprio Águia.

Reforço azulino, Zé Carlos chega para ser o reserva do ídolo do Remo, Vinícius. Após as saídas de Rodrigo Josviaki, que está no Logroñés (ESP), e Thiago Coelho, que atravessou a Almirante Barroso e foi defender as cores do Paysandu, o Remo trouxe os jovens Jorge e Yago Darub. Com isso, o técnico Paulo Bonamigo ganha mais uma opção para o gol.

Ficha técnica

José Carlos Miranda

Nascimento: 11/02/1995

Naturalidade: Itajaí (SC)

Clubes por onde jogou: Sinop-MT, Cuiabá-MT, União Rondonópolis-MT, Democrata (SL)-MG, Sampaio Corrêa-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Ação-MT e Águia de Marabá